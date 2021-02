Prefeito do Rio, Eduardo Paes Estefan Radovicz/Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 26/02/2021 13:22 | Atualizado 26/02/2021 15:25

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, fez um apelo aos torcedores rubro-negros para que respeitem as medidas sanitárias de proteção à vida e evitem aglomerações na celebração do título. O pedido foi feito durante coletiva de imprensa, realizada na manhã desta sexta (26), em que foi discutida a campanha de vacinação contra a covid-19.



“Foi um momento muito emocionante para o Rio de Janeiro, eu deixo o meu cumprimento a nossa cidade. Aí um pedido para os flamenguistas alegres. É que, por favor, evitem aglomerações na comemoração [do título]. De máscara, é muito melhor dar esse parabéns”, afirmou Eduardo Paes.

Durante a coletiva, ele também falou a respeito das festas que foram realizadas durante o carnaval e celebrou as duas reuniões que teve com organizadores de eventos, afirmando que conseguiu estabelecer um pacto para evitar aglomerações e celebrações clandestinas durante a pandemia.

