Seop realiza inspeção na noite desta quinta-feira (25) e madrugada desta sexta para combater aglomerações causadas pela vitória do Flamengo no Campeonato Brasileiro

Rio - Durante o jogo do Flamengo , que ocorreu na noite desta quinta, 25 multas foram aplicadas em estabelecimentos por conta de aglomeração e irregularidades, como distanciamento inadequado entre mesas, pessoas consumindo bebidas em pé ou fumando em ambiente fechado, e falta de autorização para mesas e cadeiras em área externa.

As multas foram aplicadas por fiscais da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) em conjunto com a Guarda Municipal, Instituto de Vigilância Sanitária (Ivisa) e apoio da Polícia Militar. No total, um efetivo de 100 agentes percorreram bairros nobres do município do Rio, como o Leblon e Gávea (Zona Sul), Barra da Tijuca (Zona Oeste), Lapa (Região Central) e a Tijuca (Zona Norte).

Ainda durante a operação, agentes da Seop orientaram ambulantes não autorizados a desocuparem o espaço público no Leblon.

Desde o dia 15 de janeiro, início das ações coordenadas pela Seop de combate à covid-19, foram registradas 655 inspeções em estabelecimentos, 397 infrações sanitárias e 94 interdições, incluindo de eventos clandestinos e comércios com aglomeração.

