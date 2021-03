Feira de São Cristóvão alexandre macieira / riotur

Publicado 01/03/2021

Rio - A Câmara do Rio recebeu, na última quinta (25), o projeto de lei de autoria do vereador Vitor Hugo (MDB), que tomba o Centro Municipal de Tradições Nordestinas, localizado no campo de São Cristóvão, e o declara como bem imaterial da Cidade do Rio.



Vitor Hugo comentou sua indicação e destacou a importância histórico-cultural da feira. "São 76 anos em atividade. Já são, pelo menos, cinco gerações. O Rio precisa abraçar esse povo que não deixa a nossa cidade parar. Essa feira é um grande ícone da cultura nordestina na nossa cidade, e também é ponto turístico da cidade. Esse tombamento nos trás a segurança da continuidade dessa tradição", explicou o vereador.



Conhecida popularmente como “feira dos nordestinos”, a Feira de Tradições Nordestinas teve seus primeiros movimentos em 1945, nesta época, retirantes nordestinos chegavam ao Campo de São Cristóvão em caminhões, vindos para trabalhar na construção civil. A animada festa regada a música e comida típica, gerada pelo encontro dos recém-chegados com parentes e conterrâneos, deu origem à Feira, que permaneceu ao redor do Campo de São Cristóvão por 58 anos.



Em 2003, o antigo pavilhão foi reformado pela Prefeitura do Rio e transformado no Centro Municipal Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Hoje, não só nordestinos frequentam a Feira para matar saudades e resgatar um pouco de sua cultura, mas também cariocas e turistas de todo o país.