Publicado 01/03/2021 13:54 | Atualizado 01/03/2021 16:11

Rio - Em comemoração ao aniversário dos 456 anos de fundação do município do Rio de Janeiro, durante o mês de março, os 24 postos de salvamento ao longo da orla da cidade, do Leme ao Pontal, viraram palco de uma exposição a céu aberto com fotografias do Rio Antigo. A iniciativa é da Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, e tem o apoio da Orla Rio, concessionária que administra 309 quiosques da orla do Rio, responsável pela montagem das fotos e confecção de todas as placas informativas.

A curadoria das imagens foi feita pelo Instituto Moreira Salles, que cedeu as imagens de seu acervo, com fotografias desde 1870, de Marc Ferrez, Augusto Malta e outros, até a década de 1930. Ao longo da galeria, cada foto conta com uma placa com informações sobre a exposição e um QR Code que leva ao acervo do IMS.



"A praia, além de ser um patrimônio dos cariocas e também de todos os visitantes que por ela passam, é um lugar para viver experiências, contar histórias e construir lembranças. É uma honra para a Orla Rio fazer parte dessa ação em comemoração ao aniversário da nossa cidade maravilhosa", diz o presidente da Orla Rio, João Marcello Barreto.

