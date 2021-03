Por O Dia

Publicado 01/03/2021 14:04

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro (Detro-RJ) encerrou o mês de fevereiro com 182 multas aplicadas. Desse total, 66 foram registradas em ônibus, 33 em vans intermunicipais e 78 em veículos particulares flagrados realizando transporte remunerado sem autorização do poder concedente. As operações ocorreram em todo estado, visando a melhoria da qualidade e da segurança do serviço para o cidadão, além da coibição do transporte irregular.As principais irregularidades flagradas em ônibus foram a falta do documento de porte obrigatório, o não cumprimento do quadro de horário, o mau estado de conservação do veículo e o descumprimento de normas de acessibilidade e de higienização. Entre os motivos mais recorrentes nas vans estão o excesso de passageiros, a alteração de itinerário e o embarque de passageiros ao longo do trajeto.A população pode denunciar irregularidades no transporte intermunicipal na Ouvidoria do Detro-RJ, pelos seguintes canais: telefone (21) 3883-4141, e-mail - [email protected] ou WhatsApp Fale Detro-RJ (21) 98596-8545. Além das ações de inteligência, as informações ajudam a nortear as ações de fiscalização.