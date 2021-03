Prefeito Eduardo Paes se reuniu com profissionais e acadêmicos da Saúde para discutir a necessidade de ampliação das restrições de combate à pandemia Reprodução/Twitter

Por O Dia

Publicado 01/03/2021 14:27

Rio - O prefeito Eduardo Paes se reuniu, nesta segunda-feira (01), com o comitê científico da covid-19 para discutir sobre a necessidade de ampliação das medidas restritivas para evitar a propagação do coronavírus. Logo após, Paes anunciou em seu Twitter que foi aconselhado a manter as restrições atuais, não havendo urgência de se estabelecer um lockdown.

Segundo o prefeito, a reunião contou com a presença de ex-ministros da saúde, ex-secretários de vigilância em saúde, infectologistas e acadêmicos. O comitê recomendou que a Prefeitura intensifique a fiscalização de irregularidades e se mantenha atenta aos dados divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde.

Paes falou com a imprensa mais cedo, durante um evento no Cristo Redentor , e disse que não descartava o lockdown e que seguiria as recomendações do comitê científico. "Eu nunca descartei lockdown, a gente trabalha com a ciência. Os números do Rio são muito baixos, não há uma pressão sobre a rede pública, há uma diminuição de casos, internações e óbitos. Enquanto perdurar esse quadro, enquanto a ciência mandar a gente fazer as restrições que estamos fazendo, nós vamos fazer".

Ainda neste evento, Paes anunciou que se reuniria com o comitê científico e expressou sua preocupação em evitar o agravamento da pandemia. "Tem uma angústia aqui de um governante que está vendo os números positivos da cidade, mas estou vendo acontecer em São Paulo, Salvador, Porto Alegre. Eu quero estar preparado e não ser surpreendido. Não tem achismo, os números no Rio se mostram positivos, então eu vou acreditar na ciência, nos números".