Publicado 02/03/2021

A Prefeitura do Rio e a siderúrgica Ternium anunciaram, na última sexta-feira, parceria para reforma estrutural da Clínica da Família Ernani de Paiva Ferreira Braga, em Santa Cruz. A empresa se comprometeu a investir R$ 2,5 milhões na realização das obras. O início das melhorias está previsto para este mês de março.

A unidade de Atenção Primária tem capacidade para realizar, mensalmente, 6.300 atendimentos e tem 29.497 pessoas cadastradas, moradoras dos bairros de Santa Cruz, Paciência e Sepetiba, na Zona Oeste. O espaço também será usado para controle de infectados pela Covid-19 e polo de vacinação da população da região.

"Apoiamos a prefeitura com equipamento para hospitais e testes de Covid-19. Agora, vamos reformar uma Clínica da Família que será um importante polo de vacinação. Nosso investimento com a prefeitura no combate à Covid-19 chegou a R$ 8,5 milhões", detalha o presidente da Ternium, Marcelo Chara, acrescentando que o aporte é feito seguindo uma estratégia toda traçada pelo poder público.

Para o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, a parceria com a Ternium é de grande importância para a região de Santa Cruz e a reforma fará muita diferença tanto para profissionais que atuam na unidade, quanto para os usuários, que terão uma clínica da família com melhor estrutura para funcionamento.

"Em nome da Secretaria Municipal de Saúde, quero agradecer muito a Ternium pela doação dos testes de antígeno para detecção do coronavírus e, agora, pela reforma de uma das mais importantes unidades de Santa Cruz. A Ernani Braga é um símbolo ali na Reta João XXIII. É uma das clínicas da região que mais vacinam e essa reforma será, sem dúvida, importante para levar mais conforto e oferecer um serviço de vacinação de qualidade", disse o secretário.

No início de fevereiro, a Ternium fechou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro para a doação de 10 mil testes de antígeno para detecção da Covid-19. Os testes, adquiridos do laboratório Abbott (Estados Unidos), seguem os padrões da Organização Mundial de Saúde (OMS) e os resultados são obtidos em até 20 minutos. O primeiro lote, com 5 mil unidades, foi entregue à Secretaria no último dia 5. O segundo lote está sendo entregue nos próximos dias. Os kits foram encaminhados às unidades básicas de saúde de Santa Cruz.

A Gerente de Relações com a Comunidade da Ternium, Fernanda Candeias, detalhou as iniciativas desenvolvidas com a Prefeitura para apoiar a população de Santa Cruz. Foram doados mais de R$ 5 milhões em equipamentos, ventiladores, monitores e bombas para os hospitais Pedro II e Ronaldo Gazolla, onde a Ternium ajudou a montar 25 leitos de UTI para atender a vítimas da Covid-19. As unidades básicas de saúde de Santa Cruz e região também receberam mais de 54 mil itens de proteção de individual, como máscaras, luvas, face shields e álcool em gel.

"A reforma da Clínica da Família Ernani de Paiva Ferreira Braga é mais uma ação da Ternium para apoiar a população de Santa Cruz no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, além do legado que deixaremos pós pandemia para a região", afirmou Fernanda Candeias.

O endereço da clínica é Av. João XXIII s/nº. O seu funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h às 18h, e aos sábados, das 7h às 12h. Durante o período de obras, o funcionamento será de 7h às 17h durante a semana e não funcionará aos sábados.