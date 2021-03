Por O Dia

Publicado 02/03/2021 00:00

Salvem as datas, o 3º Anima Praça — Festival de Formas Animadas começou ontem e será realizado até o dia 14. Pelas redes sociais, todos os dias haverá um novo conteúdo, que contará com artistas de diversos estados sendo a grande maioria do Rio de Janeiro. O festival sai do papel graças a diversos artistas de periferias cariocas, desenvolvendo ações de apresentações, intervenções, oficinas e mesas de debate.

Durante duas semanas serão 40 cenas curtas; dez espetáculos de Teatro Lambe-lambe; dois espetáculos, além de quatro mesas de bate-papo sobre Formas Animadas. O evento tem como principal objetivo fortalecer os novos talentos e também trazer companhias de grande referência nacional para se apresentar na Zona Norte da cidade.

O Anima Praça é um projeto fruto de uma parceria do Grupo Depois do Ensaio e da Cia Ih, Contei!, que pretendem realizar um festival focado na linguagem de Formas Animadas (Teatro de Bonecos, Teatro Lambe-Lambe, Teatro de Objetos, Teatro de Sombras, Teatro com Máscara, Palhaçaria, Projeções, Contação de Histórias, entre outros).

Durante o evento serão realizadas quatro oficinas: Confecção de Máscaras, com Rodrigo Sangodare; Confecção e Manipulação de Bonecos de Fio, com Júlia Tosin e Griselda Paredes; Criação de Bonecos de Manipulação Direta (com Arte Andarilha Ju Ladeira e Millor); e Confecção de Fantoches (com a Cia Muñecos).

Ainda acontecerão quatro mesas de debate. A primeira discutirá 'Grandes mulheres e seus grandes espetáculos em pequenas caixas'; o segundo, vai falar sobre 'Máscara, Humor e Palhaças'; em seguida, o assunto será 'Mulheres Que Contam e Encantam com Bonecos'; e, por último, o assunto será 'Damas e Mestras do Teatro de Formas Animadas'.

O Anima Praça já realizou duas outras edições, o 1º festival aconteceu em 2019 (no Parque de Madureira, contando com artistas de vários estados do país, e com mais de 50 atrações entre apresentações e oficinas), nesta edição se obteve mais de 2.000 pessoas em público assistindo todas as apresentações ao vivo, num evento de 10 horas. E teve como apoiadores/patrocinadores empresas como SESC; Lola Cosmetics; Dona Natureza; Cantina Donana.

O 2º festival aconteceu no ano passado (formato on-line devido à pandemia de Covid-19), com mais de 40 atrações entre apresentações, oficinas e mesas de debate. As ações ocorreram durante todo o mês de agosto e obteve mais de 18.843 visualizações em todas as plataformas virtuais do festival. Esta versão teve como patrocinadores pessoas físicas e empresas que apoiaram o festival a partir de crowdfund (vakinha on-line) idealizado pela plataforma do Benfeitoria.