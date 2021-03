Paes ao lado da cantora Tia Surica e do arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta Luciano Belford/Agencia O Dia

Publicado 01/03/2021

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes (DEM), em comemoração ao aniversário de 456 anos do município, participou, nesta segunda-feira (1°), da entrega do tradicional bolo da Sociedade Amigos da Rua da Carioca e Adjacências (Sarca), localizada na Avenida Marechal Floriano, no Centro da cidade. Em seu perfil no Instagram, Paes celebrou a presença no evento: "Que honra mais uma vez poder assoprar esse bolo de aniversário do Rio! 456 anos! Em tempo: assoprei pois tratava-se de um bolo artificial".

Além do prefeito, a cantora Tia Surica, da Portela, e o arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta, também estiveram presentes na entrega do bolo e, inclusive, até ajudaram Paes a assoprar as velas no momento em que foram acesas.

Atriz Zezé Motta se declara ao Rio

A cidade do Rio de Janeiro completa 456 anos nesta segunda-feira e ganhou uma declaração especial de uma morada ilustre, a atriz e cantora Zezé Motta. A artista, de 76 anos, conta que nasceu no norte fluminense, mas se mudou à Cidade Maravilhosa com apenas dois anos, onde "venceu" junto à sua família.



"Parabéns, Rio de Janeiro! 1º de marco, aniversário desta cidade que muito faz parte de mim. Me sinto uma legitima carioca. Nasci em uma família humilde em Campos, no interior fluminense, mudei com meus pais e meu irmão aqui para o Rio, aos dois anos de idade, em busca de uma vida melhor", disse ela.



"Minha mãe era costureira, trabalhando aos finais de semana em casa e durante a semana em uma confecção, meu pai escrevia músicas e cantava eventualmente na noite. Foi aqui que comecei a estudar teatro, foi aqui que a minha trajetória artística começou. Foi aqui, no Rio de Janeiro, que uma luz se acendeu, como um anjo em minha direção, me dando sorte e garra para seguir por este mundo afora. Eu e minha família vencemos juntos aqui, no Rio de Janeiro. Parabéns, Rio", completou.