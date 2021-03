O quarteto foi preso na Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, Zona Sul do Rio Reprodução

Publicado 01/03/2021 17:59

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou, neste sábado, o ex-policial militar Leonardo Scorza Pereira, seu irmão, o bombeiro militar Leonel Scorza Pereira, Francisco Jean Pereira Lopes e Márcio Leandro Rodrigues Cruz por associação para o tráfico de drogas.

O quarteto foi preso no dia 16 de fevereiro suspeito de integrar um grupo criminoso que utilizava um apartamento na Rua Barão de Ipanema, em Copacabana, na Zona Sul, para guardar e vender drogas como maconha, cocaína e ecstasy. Além disso, no local também foram seis munições sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

No dia da prisão, policiais civis realizavam uma ronda pela região para cumprir um mandado de prisão temporária expedido contra Leonardo, quando receberam a informação de que o denunciado estaria traficando no endereço. Logo depois, agentes encontraram o criminoso saindo do prédio e com uma bolsa com grande quantidade de drogas. Ele foi preso em flagrante.

Em seguida, os civis foram até o apartamento onde encontraram Leonel, Francisco Jean e Márcio arremessando objetos pela janela, como drogas e celulares. Mesmo após os denunciados se desfazerem de boa parte do material, a polícia chegou a encontrar balanças de precisão, papelotes para guardar as drogas, além de maconha, máquinas de cartão e duas armas falsas.

Os quatro foram encaminhados a uma unidade policial, onde foram presos e responderão por tráfico de drogas.