Publicado 01/03/2021 21:35

Rio - O programa Governo Presente chega, nesta terça-feira (2), à Baixada Fluminense. Até o próximo sábado (6), o governador em exercício, Cláudio Castro, e secretários de Estado transferem seus gabinetes para inaugurar espaços importantes para a população, como o Restaurante do Povo de Duque de Caxias, a ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, a Companhia Destacada da Polícia Militar em Belford Roxo e a primeira Casa do Trabalhador da Baixada em Seropédica. Também serão realizados repasses para as secretarias de Saúde dos municípios.



Nesta terça-feira (2), o Fórum de Prefeitos e Secretários da Baixada Fluminense marcará a sanção do projeto de lei que cria o Supera Rio em Nova Iguaçu. O programa, de autoria do presidente da Alerj, André Ceciliano, prevê auxílio emergencial de até R$ 300 para a população em vulnerabilidade social.



Além da participação no Fórum e da assinatura do Supera Rio, o governador, no primeiro dia do Governo Presente Baixada, visitará o Hospital Modular e irá inaugurar as obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário de Nova Iguaçu, antiga reivindicação dos moradores.



"O Governo Presente vai fortalecer o diálogo com as lideranças da região. Além das obras, a ideia é criar uma força-tarefa para destravar a economia local e gerar emprego e renda. A nossa comitiva vai percorrer todas as 13 cidades da Baixada Fluminense: Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, Belford Roxo, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Itaguaí, Queimados, Japeri, Paracambi, Seropédica e São João de Meriti", detalhou Cláudio Castro.



Nas cidades de Mesquita, Nilópolis e Belford Roxo, na quarta-feira (3), Cláudio Castro visitará Clínicas da Família, entregará um núcleo da FIA (Fundação para a Infância e Adolescência) e inaugurará oficialmente a Companhia Destacada do Roseiral, respectivamente.



Na quinta-feira (4), o governador anunciará um repasse de recursos para a reforma do Hospital Municipal José Rabello de Mello, em Guapimirim. Já em Magé, será lançada a nova linha de crédito do AgroFundo para produtores agrícolas. No evento, também serão entregues cheques para agricultores já beneficiados com o programa de financiamento.



No município de Duque de Caxias, também na quinta-feira, o governo vai inaugurar o Restaurante do Povo, que vai servir almoço a R$ 1 e café da manhã a R$ 0,50. A cidade também vai ganhar uma nova Estação de Tratamento de Água em Campos Eliseos, que beneficiará 20 mil famílias.



Na sexta-feira (5), Castro vai ao Porto de Itaguaí, onde se reunirá com representantes de grandes empresas e trabalhadores locais. Ainda na cidade, lança o início das obras de revitalização da RJ-099 à Avenida Presidente Dutra. Já em Queimados, ele visitará o distrito industrial. Em Japeri, inaugurará o Centro Especializado no Atendimento à Mulher (CEAM). No município de Paracambi, editais de apoio a projetos culturais serão lançados. Os moradores de Seropédica ganharão a primeira Casa do Trabalhador da Baixada.



No último dia do programa Governo Presente na Baixada Fluminense, no sábado (6), na cidade de São João do Meriti, será inaugurado um núcleo da FIA e iniciadas as ações do programa Limpa Rio. O projeto ambiental vai retirar mais de 94 mil metros cúbicos de sedimentos do Canal Auxiliar do Rio Sarapuí, do Pavuna-Meriti, Canal Vilar dos Teles e Pavuninha.