´Polícia Civil e MP-RJ cumprem mandados contra suspeitos de integrarem quadrilha de furto de combustíveis Reginaldo Pimenta/ Agência O DIA

Por Thuany Dossares

Publicado 02/03/2021 06:28 | Atualizado 02/03/2021 13:56

operação Porto Negro, para desarticular uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis, em municípios da Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ) realizam, na manhã desta terça-feira, a, para desarticular uma organização criminosa especializada em furto de combustíveis, em municípios da Baixada Fluminense. De acordo com as investigações, o chefe da organização criminosa é um capitão da Polícia Militar, identificado como Marcelo Queiroz dos Anjos , lotado na Ajudância Geral, no QG da PM.

O objetivo é cumprir cinco mandados de prisão e 14 mandados de busca e apreensão. Além do Estado do Rio, há mandados de busca e apreensão cumpridos em Minas Gerais, São Paulo e Paraná. Até o início da tarde, quatro alvos já haviam sido presos e apenas o oficial estava foragido.

Publicidade

A quadrilha liderada pelo PM furtou ao todo 169,5 mil litros de petróleo e causou um prejuízo de cerca de R$ 2 milhões, segundo os investigadores.

fotogaleria



De acordo com a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), as investigações começaram há seis meses, quando os agentes descobriram que a quadrilha furtava petróleo diretamente de dutos da Transpetro/Petrobras, no município de Guapimirim. O combustível era transportado para Rolândia, no Paraná, para adulteração e revenda. De acordo com a Delegacia de Defesa de Serviços Delegados (DDSD) e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco/MPRJ), as investigações começaram há seis meses, quando os agentes descobriram que a quadrilha furtava petróleo diretamente de dutos da Transpetro/Petrobras, no município de Guapimirim. O combustível era transportado para Rolândia, no Paraná, para adulteração e revenda.

Publicidade

"A investigação se iniciou a partir de um furto que eles praticaram no dia 7 de junho de 2020, em Guapimirim, e a carreta tanque com combustível atolou e eles chamaram uma retroescavadeira, e a partir dela que se identificou os integrantes da organização", contou o promotor do Gaeco, Rogério Sá Ferreira.

Publicidade

Infraestrutura sofisticada e engenharia chamou atenção dos investigadores

A polícia descobriu que depois desse furto de Guapimirim, os criminosos furaram outros dois dutos da Transpetro, em Nova Iguaçu e em Queimados, também na Baixada Fluminense, em setembro do ano passado. Para cometer esses furtos, a organização criminosa construiu uma estrutura sofisticada, contando com escavações subterrâneas, que chamaram atenção dos investigadores e do Ministério Público.

Publicidade

"Foram nesses furtos que eles utilizaram uma infraestrutura bem sofisticada para retirar o petróleo do duto da Transpetro. Isso nos chamou atenção, porque eles abriram uma rua para ter acesso ao duto, fizeram um túnel, escavaram sete metros de comprimento por um metro e meio de largura, para passar o duto. Tinha ainda uma mangueira de 200 metros de comprimento, para dificultar a localização do transbordo do petróleo, porque a mangueira ia do ponto de subtração até o caminhão", explicou o promotor.

O Ministério Público acredita ainda que a quadrilha investiu cerca de R$ 40 mil para construir toda essa engenharia sofisticada, na tentativa de não chamar atenção e despistar a polícia. "É um investimento que eles fazem, uma visão empresarial do bandido. Ele investe mas o retorno financeiro para ele deve compensar", falou Rogério Sá Ferreira.

Publicidade

Quadrilha era organizada e cada integrante tinha uma função

A organização criminosa era liderada pelo capitão da Polícia Militar, Marcelo Queiroz, de acordo com as investigações. "Ele era o responsável pelo aluguel das retroescavadeiras. O grau de sofisticação da organização criminosa chamou muita atenção, eles abriram uma estrada para proporcionar que os caminhões trafegassem pela estrada e fazer manobras de forma adequada, que pudessem estacionar e fazer o transbordo do petróleo subtraído da forma mais eficiente", contou o delegado André Leiras, titular da DDSD.



O segundo homem na quadrilha, de acordo com a polícia e o MP, é Gilson Cunha Júnior. Ele foi preso em cumprimento de mandado de prisão e, em sua casa, na Mangueirinha, em Duque de Caxias, foi encontrado material de trepanação e armazenamento de óleo e combustível. Um tanque para armazenar combustível também foi encontrado em frente à casa de Gilson.



Os agentes também prenderam Jorge Dias Braga, cunhado de Gilson. Ele foi encontrado num imóvel próximo ao do seu familiar. "Ele era o responsável pela logística dos furtos. Ele levava o material da trepanação, instalava as mangueiras", descreveu o promotor Rogério Sá Ferreira.

Publicidade

Ainda de acordo com os agentes, outro integrante da organização criminosa é José Carlos da Silva, que também foi preso na manhã desta terça-feira. "Ele era o motorista, ele que transportava o petróleo até o destino final", explicou Sá Ferreira.

As investigações apontaram que um dos grandes financiadores da organização também era o empresário Walmir Aparecido Marinho. Ele é suspeito de ser o receptador do petróleo, em Rolândia, no Paraná.

Publicidade

"O Walmir, ele tem uma empresa, a W A Marinho, no município de Rolândia, no Paraná, ele era o principal receptador desse petróleo. Ele recebia esse petróleo e vendia, pelo que ficou apurado, principalmente, para uma fábrica de asfalto, no próprio estado do Paraná. E ele como financiador dessa organização, fornecia caminhões para fazer o transporte do petróleo que era extraído dos dutos da Petrobras", finalizou o promotor do Gaeco.

Furtos recorrentes

Publicidade

Desde 2015, o Ministério Público do Rio e a Polícia Civil registraram 259 incidentes de tentativas ou furtos consumados de combustível em dutos da Petrobras:



2015 – 11

2016 – 32

2017 – 95

2018 – 69

2019 – 40

2020 – 12 (até setembro).