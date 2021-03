PF cumpre mandados de busca e apreensão no TRT Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por Carolina Freitas

Publicado 02/03/2021 17:23 | Atualizado 02/03/2021 17:28

Na época, a PGR disse que desde que assumiu o cargo, em janeiro de 2019, Witzel montou uma organização criminosa dentro do governo do estado. A quadrilha foi dividida em três grupos, que disputavam o poder com desvio de recursos dos cofres públicos.

As investigações que levaram às prisões foram possíveis graças à delação do ex-secretário de Saúde Edmar Santos , preso também por suspeita por irregularidades nos contratos de Saúde. Ele foi exonerado da Secretaria de Saúde do Rio no dia 17 de maio.

Em acordo de colaboração premiada, o ex-secretário de Saúde noticiou fatos relacionados a Desembargadores do TRT da §1º Região (Rio de Janeiro). Durante as investigações, foram reunidos elementos de oferta e recebimento de vantagens indevidas, para inclusão de organizações sociais (OS's) da área da saúde e de empresas de transporte no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho (Plano Especial de Pagamento Trabalhista).

A investigação

Desde o ano passado, a Procuradoria-Geral da República (PGR) investiga a existência de esquemas criminosos com a participação do chefe do Executivo Estadual, já afastado do cargo. Ao todo, já foram apresentadas três denúncias ao STJ contra Witzel, a esposa, Helena, e outros envolvidos nos crimes já apurados. Entre os casos investigados estão desvios de recursos públicos destinados ao enfrentamento da epidemia da covid-19.

De acordo com a PGR, a promessa era repassar recursos do valor da inclusão de Organizações Sociais no Plano Especial de Execução da Justiça do Trabalho — a fim de que o governo do estado pagasse valores devidos.



Pessoas presas e investigadas

Nesta terça, na Operação Mais Valia, onze mandados de prisão foram cumpridos, e um advogado foi detido por estar com uma arma ilegal em casa. Eles foram encaminhados a superintendência da Polícia Federal do Rio, na Zona Portuária da cidade.

O desembargador Marcos Pinto da Cruz está entre os detidos. Ele é apontado pelo Ministério Público Federal (MPF) como o principal articulador do esquema, tendo oferecido vantagem indevida ao ex-secretário de Saúde Edmar Santos. A irmã do desembargador, Eduarda Pinto da Cruz, também está entre os alvos de prisão, por lavagem de dinheiro em seu escritório de advocacia.

Segundo o MP, o total recebido por Marcos Pinto da Cruz de sua irmã entre 2018 e 2020 foi R$3,606 milhões.

Além dos alvos ligados ao TRT, foram presos o advogado Manoel Peixinho, que já defendeu o governador afastado Wilson Witzel, e sua esposa, Suzani Andrade Ferraro, apontados por terem operado o esquema criminoso em benefício da OS Pró-Saúde; e o advogado Pedro D'Alcântara Miranda Neto, advogado de empresas de ônibus.

Segundo a denúncia, Pedro pressionava as companhias para contratar os serviços ilícitos do grupo. Em troca, recebia, segundo o MPF, quantias da irmã de Marcos Pinto. Foi transferido R$ 1,310 milhão da operadora ao advogado entre agosto de 2018 e julho de 2020.

Confira abaixo a lista completa dos onze alvos:

1 - Marcos Pinto da Cruz, desembargador TRT;

2 - José da Fonseca Martins, ex-presidente do TRT (biênio 2019-2021);

3 - Fernando Antonio Zorzenon da Silva, ex-presidente do TRT (biênio 2017-2019);

4 - Antonio Carlos de Azevedo Rodrigues; desembargador do Trabalho;

5 - Eduarda Pinto da Cruz, irmã e operadora de Marcos Pinto da Cruz;

6 - Sônia Regina Dias Martins, esposa e operadora de José da Fonseca Martins Júnioor;

7 - Marcello Cavanellas Zorzenon da Silva, filho e operador de Fernando Zorzenon;

8 - Leila Maria Gregory Cavalcante de Albuquerque, esposa e operadora de Antonio Carlos Rodrigues;

9 - Pedro D'Alcântara Miranda Neto, advogado de empresas de ônibus;

10 - o advogado Manoel Messias Peixinho;

11 - Suzani Andrade Ferraro (esposa de Peixinho)

Os mandados foram expedidos pela ministra do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Nancy Andrighi, a pedido da Vice-Presidência da Procuradoria-Geral da República (PGR). Além disso, foi determinado o afastamento do cargo público dos magistrados envolvidos.



Operação Tris in Idem

A Operação Tris in Idem, um desdobramento da Operação Placebo, que investiga atos de corrupção em contratos públicos do governo do Rio de Janeiro. A ação autorizada pelo ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Benedito Gonçalves incluiu o afastamento do governador Wilson Witzel.

O nome da operação tem origem de um termo do Direito, ‘ne bis in idem’. Em tradução literal do latim, significa algo como "não repetir igualmente". No meio jurídico, entretanto, o termo designa uma prática de que não é possível condenar uma mesma pessoa mais de uma vez por uma mesma conduta, sob um mesmo fundamento jurídico.



A Procuradoria-Geral da República (PGR) afirmou, que na época, o governo do Rio estabeleceu um esquema de propina para a contratação emergencial e para liberação de pagamentos a organizações sociais (OSs) que prestam serviços ao governo, especialmente nas áreas de saúde e educação.

A PGR disse ainda que Witzel usou o escritório de advocacia da mulher, Helena, para receber dinheiro desviado por intermédio de quatro contratos simulados no valor aproximado de R$ 500 mil.