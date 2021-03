Deputado é policial civil e seu carro é blindado Divulgação/Alerj

Por O Dia

Publicado 02/03/2021 23:42 | Atualizado 03/03/2021 01:56

O carro onde estavam o deputado estadual Márcio Gualberto (PSL), seu chefe de gabinete, Jean García, uma assessora e um segurança, foi alvo de dois tiros, na noite desta terça-feira (2). Os ocupantes tinham deixado a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) e seguiam pela Avenida Brasil quando, ao pegar uma rua paralela, na altura de Guadalupe, na Zona Norte da cidade, foram atingidos.



"Seguimos por ali porque o trânsito estava mais tranquilo. [Foi] Quando um homem entrou na frente do carro, uns 30 metros. Estava empunhando a arma. Demos ré e ele começou a atirar. A gente continuou a dar ré. O segurança abriu um vidro e atirou", contou Jean García ao G1.



De acordo com o chefe de gabinete, a arma do criminoso caiu no chão enquanto as vítimas fugiam. Ainda segundo ele, o homem entrou em um carro e deixou o local. Por volta das 22h, eles estiveram na 30ª (Marechal Hermes) para registrar o caso. Procurada, a Polícia Civil ainda não se manifestou. O carro do parlamentar, que é policial civil, é blindado e ninguém se feriu.