Carro do deputado WhatsApp O Dia Rio - O carro onde estavam o deputado estadual Márcio Gualberto (PSL), seu chefe de gabinete, Jean García, uma assessora e um segurança, foi alvo disparos, na noite desta terça-feira. Segundo o parlamentar, eles tinham deixado a Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), por volta das 19h40, e seguiam pela Avenida Brasil quando, ao pegar uma rua paralela para fugir do engarrafamento, na altura de Guadalupe, na Zona Norte, foram atacados.

"Enquanto estávamos indo por essa rua residencial, onde tinham pessoas em seus portões conversando tranquilamente, do nado surgiu um indivíduo no meio da rua, há uns 20, 30 metros do carro. Eu instintivamente pedi para que o motorista freasse e nesse momento o indivíduo começou a atirar. Demos ré no carro e esse criminoso veio correndo atrás do nosso veículo atirando", relatou Márcio Gualberto, que também é policial civil.

O deputado diz que quando o bandido estava se aproximando muito do carro, o seu segurança baixou o vidro e deu um único tiro. Segundo Márcio, foi possível notar que a arma do criminoso caiu no chão, enquanto o grupo tentava fugir. Em seguida, ele entrou em um táxi e deixou o local. "Não sabemos se esse disparo atingiu ou não ele".

"O que posso dizer é que tudo foi muito estranho. Eu não me atrevo a dizer se foi isso ou aquilo. Fiz o registro e a Polícia Civil, que é a minha instituição, sou inspetor há 18 anos, irá investigar. Um dos tiros pegou no farol do carro e vou estar levando o veículo para ser periciado", contou Márcio.

O caso foi registrado na 30ª DP (Marechal Hermes), mas as investigações foram transferidas para a 31ª DP (Ricardo de Albuquerque). O carro do parlamentar é blindado e ninguém se feriu.