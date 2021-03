PM faz operação na Cidade de Deus e prende dois criminosos PMERJ/ Divulgação

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 07:05 | Atualizado 03/03/2021 16:43

Rio - A Polícia Militar realizou, desde as primeiras horas da manhã desta quarta-feira, uma operação na Comunidade Cidade de Deus, em Jacarepaguá, Zona Oeste da Cidade do Rio. A ação da PM na região terminou por volta das 16h. Duas pessoas, sem identidade revelada, foram presas.



Entre os materiais apreendidos estão três rádios comunicadores, 63 Kg de maconha em tabletes, 826 embalagens pequenas de maconha, 27 bolas de haxixe, 42 pedras de crack, 193 pinos cocaína, 50 pinos de skank, 47 frascos de cheirinho da loló, quatro frascos de lança-perfume e fogos de artifício.

Nas redes sociais, moradores relataram um intenso tiroteio na região.

Moradores da Comunidade Cidade de Deus voltam a registrar intensos tiroteios na região.



Crédito: Onde Tem Tiroteio Rio#ODia pic.twitter.com/CCdlEyKurH — Jornal O Dia (@jornalodia) March 3, 2021

De acordo com a corporação, as ações das equipes 2° Comando de Policiamento de Área (CPA) têm como objetivo a apreensão de armas e entorpecentes, a prisão de criminosos em flagrante ou com mandados de prisão em aberto e a coibição do crime organizado naquela localidade.

"Acordei com o barulho das granadas da polícia", reclamou um morador. "Bala já ta voando pela Cidade de Deus", disse outro. "6 horas da manhã e já começou a perturbação", falou mais um.

Polícia Militar realiza operação na Cidade de Deus. #ODia

Crédito: WhatsApp O DIA pic.twitter.com/0RtTMu3lKJ — Jornal O Dia (@jornalodia) March 3, 2021