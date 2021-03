Tiros no Morro Santo Antônio, no Centro de Angra dos Reis Reprodução

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 10:30 | Atualizado 03/03/2021 13:47

Rio - Moradores do Morro do Santo Antônio no Centro de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio, relataram um intenso tiroteio na manhã desta quarta-feira. "Chapa quente. Angra dos Reis tá tenso", escreveu um morador. Diversos disparos eram escutados no local. A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) registrou tiros desde as 8h45.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que equipes 33º BPM (Angra dos Reis) realizam uma operação nas Comunidades do Morro do Santo Antônio, do Abel, da Carioca e da Caixa D’Água. As ações têm como objetivo a apreensão de armas e entorpecentes, a prisão de criminosos em flagrante ou com mandados de prisão em aberto e a coibição do crime organizado naquelas localidades.

Publicidade

Segundo a PM, durante as ações, criminosos armados atiraram contra os policiais e houve confronto. Dois homens foram atingidos e socorridos ao Hospital Municipal de Japuiba.

Confira abaixo o balanço parcial da operação:

Publicidade

- 01 pistola cal 9mm com dois carregadores

- 01 pistola cal 40 numeração sum carregador

- 09 armadilhas tipo “trabuco”

- 19 cartuchos cal.28

- 18 munições cal. 762

- 17 munições cal. 40

- 46 munições cal. 9mm

- 5 granadas de fabricação artesanal

- Pólvora pra fabricação de explosivos

- 06 rádios comunicadores

- Farto material de embalo de drogas

- 30 pequenos tabletes de maconha

- 484 pinos de cocaína