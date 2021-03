Cartão alimentação Divulgação

03/03/2021

Rio - A Secretaria Municipal de Educação (SME) ampliou mais uma vez a quantidade de estabelecimentos credenciados para que pais de alunos da Rede Municipal de Ensino possam fazer as compras com o cartão alimentação. Este é o segundo aumento que ocorre, em menos de uma semana, por determinação da SME. No momento, são 530 estabelecimentos credenciados ativos, ou seja, 176 a mais que o quantitativo divulgado na última sexta-feira. Inicialmente, eram 208 estabelecimentos. Outros 334 pontos de venda estão em negociação.

O cartão alimentação é destinado a reforçar a merenda escolar. Os responsáveis têm à disposição mercados de todos os portes, em todas as regiões da cidade, o que vai facilitar ainda mais a compra de alimentos que são dirigidos aos estudantes da rede. O cartão, no valor de R$ 54,25, funciona normalmente em toda a rede credenciada. A SME passou a determinação à operadora do cartão, a empresa Personal Card, que venceu a pesquisa de preços realizada.

De acordo com a SME, a pasta continuará na busca para a ampliação de novas parcerias com estabelecimentos de modo a expandir ainda mais a rede de mercado credenciados. O objetivo é proporcionar um atendimento ainda mais dinâmico em termos de opções para os pais e responsáveis realizarem as compras dos alimentos da merenda.

No momento, estão relacionadas grandes redes como Extra (20 lojas), Multi Market (15 lojas), Super Market (14 lojas), Super Rede (10 lojas), Varejão Hortifruti (12 lojas), entre outras.