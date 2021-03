Por Jorge Costa*

Publicado 03/03/2021 14:11 | Atualizado 03/03/2021 14:27

Rio - Em busca de acelerar a vacinação, 20 municípios no estado do Rio manifestaram interesse em integrar o consórcio público da Frente Nacional de Prefeitos (FNP). A iniciativa é uma opção adicional para as prefeituras realizarem compras de imunizantes e insumos hospitalares utilizando recursos próprios ou de doações, aproveitando uma brecha deixada pela lentidão do Plano Nacional de Imunização (PNI) na distribuição das doses. Nesta terça-feira (02), o prefeito Eduardo Paes anunciou que a capital participaria da frente Por meio da iniciativa, as prefeituras vão obter maior segurança jurídica e poder de negociação para comprar imunizantes utilizando recursos próprios, doações de empresários ou aportes do governo federal. O consórcio também terá a capacidade de centralizar as demandas dos municípios e realizar aquisições de vacinas com os laboratórios interessados.A centralização de compras evita a possibilidade de superfaturamento. Vale ressaltar, contudo, que a obrigação de adquirir os imunizantes é do governo federal.Segundo o secretário-executivo da FNP, Gilberto Perre, os prefeitos estão se antecipando à possibilidade de adquirir vacinas em caso do governo federal não conseguir cumprir com as entregas dos imunizantes. Ele também explicou como poderá ser feita a compra das doses.“Para a aquisição de vacinas, obedecendo a legislação vigente, o consórcio vai chegar a um ponto de negociação com os laboratórios e após este processo, ele irá notificar os municípios perguntando se eles possuem interesse em realizar a compra das vacinas. Essa compra pode ser feita tanto com os recursos do próprio município, doações, ou aportes federais”, afirmou Gilberto.Vinte prefeituras no estado do Rio declararam interesse em participar da iniciativa. São elas: São João de Meriti, Petrópolis, Macaé, Barra do Piraí, Saquarema, Arraial do Cabo, Vassouras, Cordeiro, Mendes, Comendador Levy Gasparian, Macuco, Areal, Volta Redonda, Rio das Ostras, Barra Mansa, Três Rios, Pinheiral, Paraty e Sapucaia.