Retirada da concessão do sistema de bilhetagem eletrônica e do BRT Daniel Castelo Branco / Agência O DIA

Por O Dia

Publicado 03/03/2021 13:27

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou no final da manhã desta quarta-feira que as concessionárias do sistema de transportes da cidade do Rio de Janeiro foram informadas sobre a retirada da concessão do sistema de Bilhetagem Eletrônica e o sistema de BRT.



Segundo Paes, ambos os sistemas serão objetos de futura licitação a ser feita pela Prefeitura. “Estamos trabalhando a partir de hoje nos detalhes dessa transição. Na bilhetagem, criando mecanismos de maior controle no sistema até que a nova concessionária assuma e no sistema BRT preparando a intervenção por parte da prefeitura que fará a operação do sistema até que se conclua nova licitação”, escreveu ele nas redes sociais.



Os prazos para essas ações serão informados pelo município ao longo das próximas semanas. O prefeito alertou ainda que os resultados não poderão ser vistos a curto prazo, mas que a expectativa é que o BRT possa voltar a funcionar o mais rápido possível. “Depois de tanta destruição, vai levar ainda algum tempo mas podem ter a certeza de que vamos fazer o Rio voltar a dar certo”, finalizou o prefeito.

Publicidade

Criação de um comitê para solucionar crise do BRT





O novo comitê tem como responsabilidade fazer o acompanhamento dos serviços de transporte, propor medidas de soluções para aperfeiçoamento do sistema e monitorar o Plano de Ação para a recuperação do BRT. Na última sexta-feira (26), o prefeito Eduardo Paes criou um comitê executivo para acompanhar o Plano de Ação para a recuperação do BRT , que teve sua crise acentuada no início deste mês com a paralisação dos motoristas e conflitos entre prefeitura e o consórcio.O novo comitê tem como responsabilidade fazer o acompanhamento dos serviços de transporte, propor medidas de soluções para aperfeiçoamento do sistema e monitorar o Plano de Ação para a recuperação do BRT.

Publicidade