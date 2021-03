A operação da Polícia Civil ocorreu por meio da Delegacia do Consumidor (Decon) Divulgação/Polícia Civil

Publicado 03/03/2021 14:25

Rio - Um operação da Delegacia do Consumidor (Decon) em conjunto com o Procon resultou na prisão de 11 pessoas por fraude em agências de compra e venda de veículos no Rio, na manhã desta quarta-feira (03). O nome dos presos não foi divulgado.

Ao todo, foram nove agências de veículos autuadas. Cada uma das empresas tem até quinze dias para apresentar sua defesa à Justiça. Todas as agências investigadas ficam na Avenida Intendente Magalhães, na Zona Norte do Rio.

De acordo com as investigações da Decon, algumas lojas faziam propagandas enganosas de veículos na internet, anunciando a venda por um preço muito abaixo do que era negociado presencialmente com o cliente, induzindo-o ao erro.

Além disso, diversos financiamentos de crédito foram feitos de forma irregular, sem o conhecimento dos consumidores. Muitas vezes o valor negociado com os clientes era duas vezes menor do que o valor contratado, gerando uma enorme dívida.

Os presos foram encaminhados à Cidade da Polícia, onde foram autuados por fraude nas relações de consumo.