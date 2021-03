Por O Dia

Publicado 03/03/2021 18:04

Rio - Policiais da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) e da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) prenderam, nesta quarta-feira, quatro integrantes de uma quadrilha especializada em roubos de cargas que atuava na capital e em municípios do interior do estado. Os criminosos foram encontrados no bairro Frade, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

Segundo a Polícia Civil, o grupo, que seria do Morro Jorge Turco, em Rocha Miranda, na Zona Norte, se preparava para realizar um assalto e foi interceptado pelos agentes. Na ação, foram apreendidas uma pistola, três rádios comunicadores e um carro com os criminosos.

Publicidade

Ainda segundo a investigação, dois dos presos possuem anotações criminais e mandados de prisão em aberto por roubo, tráfico, resistência, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo. Eles foram encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão à disposição da Justiça.