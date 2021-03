Região da Praça Seca, em Jacarepaguá, é alvo constante de operações da Polícia Militar Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 04/03/2021 19:46 | Atualizado 04/03/2021 19:49

Rio - Moradores da Praça Seca, em Jacarepaguá, viveram mais um dia de medo por conta de um intenso tiroteio no fim da tarde desta quinta-feira (4). O confronto foi na comunidade da Barão, região disputada entre traficantes e milicianos. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram cercados por homens armados.

Nas redes sociais, moradores relataram o confronto, mais um no cotidiano violento de quem vive na região. "Meu Deus, que inferno. Muito tiro", disse uma moradora em um dos grupos de Whatsapp do bairro. Outro morador da região lamentou. "Já virou sacanagem, todo dia um tiroteio para nos tirar o sossego".

Em nota, a Polícia Militar informou que "equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) que atuam em reforço ao policiamento na região da Praça Seca foram cercados por homens armados e houve confronto. A situação foi estabilizada e equipes de reforço foram acionadas. Até o momento, não há informações sobre feridos, prisões ou apreensões".



Região é líder em tiroteios

A plataforma Onde Tem Tiroteio (OTT) informou, na última quarta-feira, que o número de disparos com arma de fogo cresceu no Estado do Rio no mês de fevereiro, e tem acréscimo de 58,71% frente ao mês de janeiro de 2021. De acordo com o relatório, a Praça Seca foi o bairro que registrou a maior quantidade de tiros: foram 18 em fevereiro; na Tijuca, foram 13, no mesmo período; na Cidade de Deus, 12 confrontos. Desde o início do ano, o Estado já registrou 410 ocorrências envolvendo tiroteios/disparos.