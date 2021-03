Foto de arquivo: Complexo do Lins Reprodução

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 11:24

Rio - Três carros roubados foram recuperados, na manhã desta terça-feira, na comunidade da Gambá, no Complexo do Lins, Zona Norte do Rio. Segundo a Polícia Militar, policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) foram atacados por homens armados quando realizavam patrulhamento na comunidade, próximo ao local conhecido como Sítio.

Nas redes sociais, moradores relataram tiroteio por volta das 7h.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes precisaram se abrigar e não houve confronto. Até o momento, não há informações de feridos ou prisões.