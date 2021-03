Policiais civis da 24ª DP prenderam quadrilha especializada em roubos de cargas, em PIlares Reprodução / Google Maps

Publicado 09/03/2021 15:45

Rio - Policiais da 24ª DP (Piedade) prenderam, nesta segunda-feira (8), cinco homens suspeitos de roubar um caminhão com carga, em Pilares, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu no Morro do Urubu, quando os suspeitos fizeram o motorista do veículo refém enquanto descarregavam fardos de arroz. A prisão foi realizada em conjunto com a Polícia Militar.

Os agentes identificaram os suspeitos após levantamento de dados de inteligência e solicitaram mandados de prisão temporária, que foram expedidos pelo plantão judiciário. Os homens responderão por roubo, com emprego de arma de fogo, e privação de liberdade da vítima.

Segundo as investigações, um dos presos é considerado o chefe da quadrilha e o responsável por outros roubos de cargas em vias expressas da região. A Polícia Civil informou que um carro utilizado no crime foi apreendido durante a ação e um integrante da quadrilha está foragido.