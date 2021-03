Por O Dia

Publicado 10/03/2021 08:12 | Atualizado 10/03/2021 08:33

Rio - A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta quarta-feira (10) o decreto que mantém a suspensão da cobrança do pedágio na Linha Amarela. A Lamsa, que reassumiu a operação da Linha Amarela na última sexta-feira (5) após a decisão do Ministro Luiz Fux de suspender o processo de encampação instaurado pela Prefeitura do Rio, havia informado que a tarifa de R$ 7,20 voltaria a ser cobrada a partir desta sexta-feira (12)