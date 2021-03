MC Zero Arquivo Pessoal

Por Jessyca Damaso

Publicado 10/03/2021 13:15

"Pedi R$ 50 do Rio do Ouro até o Largo da Batalha para tomar um latão. Tudo bem, vou abaixar o preço. Agora é R$ 5, se não eu vou soltar meu amiguinho aqui", disse MC Zero. Neste momento, ele levanta uma gaiola, que está com um saco plástico e mostra o animal aos berros: "Olha o rato".

Ele continua: "É até o Largo da Batalha. Ou é R$ 5, ou eu solto o rato". Logo em seguida, o rapaz pergunta ao motorista do ônibus: "Peguei pesado, motorista?".

Após a repercussão das imagens, o morador de São José do Imbassaí, em Maricá, esclareceu que esse episódio aconteceu no dia 22 de fevereiro e que o rato era para presentear o neto caçula, que mora no Largo da Batalha, em Niterói.

"Olha gente, esse rato tá mais famoso que Lula. A brincadeira surgiu só para brincar mesmo. Não teve maldade nenhuma, não. Estava levando o rato para dar de presente para o meu neto. O rato está vivo, eu só não posso dizer onde está o rato se não vocês podem querer sequestrar o rato. Foi só uma brincadeira e o pessoal já está levando para a maldade. Você já viu assaltar ônibus com o rato? Já pensou se essa moda pega?", disse MC Zero, que é pai de 4 filhos e têm 5 netos.

Preocupada com os ataques que o pescador começou a receber, Janaina Santos, que é vizinha e amiga do MC, resolveu procurá-lo para esclarecer os fatos.

"Agora fico tranquila, pois vejo que através da minha atitude de procurar o MC Zero e fazer um vídeo para mostrar que tudo não passou de uma brincadeira, as pessoas estão vendo a outra versão da história e conhecendo ele melhor. Fico feliz, pois antes dos vídeos que eu fiz contato a verdadeira história do rato, estavam falando até que ele era assaltante", contou ela..

MC Zero vive com a ajuda do governo e dos amigos de onde mora. "Não tenho emprego, não tenho nada. Tenho um auxílio do governo, a rapaziada aqui de Maricá também me ajuda. Não tô aqui para prejudicar ninguém (...). Agora aonde eu for com o rato, meu neto vai ter que ir comigo", brincou.

