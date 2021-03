Operação em Niterói termina com apreensão de metralhadora e drogas Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 11:39

Rio - Três suspeitos foram presos na manhã desta quinta-feira (11) durante uma operação policial na comunidade Nova Brasília, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. PMs do 12º BPM (Niterói) também apreenderam uma metralhadora e grande quantidade de drogas. Também foi recuperada uma motocicleta roubada.

O comando do batalhão de Niterói disse que uma equipe do Grupamento de Ações Táticas esteve no local para reprimir os tráfico de drogas. Segundo a PM, a região é marcada por intensos confrontos entre traficantes rivais.

Publicidade

Com a chegada dos policiais, houve confronto, mas sem registro de feridos. A ocorrência foi encaminhada para a delegacia da região.