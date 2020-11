Por O Dia

Rio - A cada enredo criado por Marcelo Crivella (Republicanos), o prefeito e candidato à reeleição para a Prefeitura do Rio se enrola em sua própria trama — recheada de fake news e ataques a seu adversário nas urnas, Eduardo Paes (DEM). Para tentar desbancar seu concorrente, Crivella tem feito uso frequente de uma 'metralhadora' de mentiras, logo desmascaradas por seu alvo. A última a ser disparada foi a de que Paes levará "kit gay" para as escolas. A afirmação está em panfleto de sua campanha divulgado no último sábado. O prefeito será processado por isso, como reafirmou ontem o democrata.

O material de Crivella diz ainda que Paes tem como aliado o deputado Marcelo Freixo, do Psol, e que ambos defendem a liberação das drogas, além do "kit gay". O fato foi desmentido pelo democrata.

"É lamentável, mostra mais uma vez o desespero. É mentiroso o panfleto. Vamos processar eleitoralmente e criminalmente", afirmou ontem Paes, durante agenda de campanha em Campo Grande, na Zona Oeste.

O ex-prefeito acrescentou ainda que seu adversário "é o pior prefeito da história do Rio": "Está votando comigo partido de direita e esquerda, de cima, de baixo, do meio. Até a página 'eu odeio Eduardo Paes'. É porque ninguém aguenta mais o Crivella".

Já a assessoria do candidato do Republicanos confirmou que o panfleto é sim da campanha de Crivella, e que não se trata de fake news: "Uma vez que não há nenhuma afirmação sobre ter 'kit gay' nas escolas, e sim que o aliado (sic) de Paes é a favor".

Ainda no sábado, Paes gravou um vídeo ressaltando que é contra os itens escritos no panfleto. No mesmo dia, Freixo também fez uma live repudiando mais uma fake news de Crivella. Ao DIA, o parlamentar afirmou que o prefeito será processado por todas as mentiras que espalhou: "É o pastor mais mentiroso que o Rio já conheceu".

Já os professores lançaram na internet um abaixo-assinado para processar o prefeito. Eles apontam as falas de Crivella como desrespeitosas com a categoria.

Presidente da Câmara: "Horrorizado com suas mentiras"

Na última sexta-feira, foi a vez de o presidente da Câmara, Jorge Felippe (DEM), desmentir Crivella sobre o IPTU: "Fiquei horrorizado com suas mentiras. Corrija-se, o povo não perdoa quem mente", disse Felipe.

Aliás, ontem Paes postou a capa de domingo de O DIA, que desmascara Crivella sobre o assunto, denunciando a compra em lotes do jornal em bancas: "Recebi alertas de que membros da sua campanha e do grupo religioso do seu tio foram orientados a comprar todos os exemplares do jornal".