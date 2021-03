Em Campo Grande, scola lança curso preparatório presencial a preço popularpara quem não desistiu de sonhar com a faculdade Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:31

Além de eventos e viagens, a pandemia adiou também os sonhos de muitos de iniciar o curso em uma faculdade. Pesquisas mostram que a crise econômica foi outro fator que impactou na decisão. Mas a vida não pode parar e as instituições de ensino estão se preparando cada vez mais para atender aos anseios de quem pretende fazer o curso superior. O Colégio Força Máxima em Campo Grande lançou um curso totalmente presencial, o Força Vest, com valor popular e que inclui material didático, voltado para quem já concluiu o Ensino Médio e não quer perder a próxima chance de tentar uma vaga para o Enem.



O medo da Covid-19, as questões econômicas e a não adaptação ao ensino remoto fizeram com que muitos estudantes desistissem temporariamente ou definitivamente dos planos de graduação. Nas unidades da rede Força Máxima, a procura pelo ensino presencial foi grande, especialmente pelos jovens que não desistiram de sonhar com o futuro na universidade. Segundo o diretor da unidade Campo Grande, professor Leandro Melo, "é um consenso que o contato humano no ensino presencial é insubstituível, principalmente no terceiro ano do Ensino Médio e preparatórios. Segundo ele, o modelo a distância também não alcança determinados perfis de alunos - aqueles com pouca desenvoltura para o ambiente digital ou alunos de cursos com direcionamento mais técnico e prático como preparatórios para vestibulares", disse.



As unidades foram totalmente adaptadas para cumprir os protocolos de segurança. O fato de ser um curso voltado para adultos - estudantes que já concluíram o Ensino Médio - facilita a retomada do ensino presencial;



"O jovem desta fase já é mais autônomo em suas iniciativas e tem mais consciência da importância de cumprir todos os protocolos de segurança", afirma Leandro. A procura superou as expectativas dos diretores para um ano difícil;



"Preparar-se em uma boa rede de ensino, com profissionais especialistas em vestibulares, abre portas e faz a diferença. O curso serão abordadas todas as disciplinas cobradas no Enem e as aulas vão acontecer durante todo o ano letivo, de segunda a sexta-feira, nos turnos da manhã ou tarde. O valor promocional inclui o material didático. Nas unidades da rede, o Ensino Regular continua acontecendo no modelo híbrido. Mais informações: 2148-3903.