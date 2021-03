Por Bernardo Costa

Publicado 11/03/2021 16:28 | Atualizado 11/03/2021 18:02

Rio - Em resposta à reportagem deque mostrou, na última terça-feira, um total de 406 leitos de covid-19 impedidos na Rede SUS do Rio , o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) informou, nesta quarta-feira, que vem atuando com o mínimo de leitos bloqueados para manutenção, que faz parte da rotina hospitalar. Já em relação aos leitos que constam como impedidos para planejamento, o INI/Fiocruz disse que eles se referem à ala onde estão internados pacientes de Manaus e de Rondônia que, por questões de biossegurança, não podem admitir pacientes de unidades de saúde do Estado do Rio.A reportagem mostrou que a maior parte dos leitos bloqueados está na rede federal: 71% do total de leitos de UTI impedidos e 72% do total de leitos de enfermaria impedidos. No levantamento, com base no Censo Hospitalar da Secretaria municipal de Saúde, o INI/Fiocruz aparecia com um leito de UTI impedido e quatro de enfermaria impedidos.O INI/Fiocruz informa que foi projetado para atuar com 120 leitos de UTI e 75 leitos de clínica médica. Segundo a unidade, todos os leitos de UTI estão em funcionamento e operando com taxa de ocupação máxima desde novembro de 2020.