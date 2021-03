Placa em homenagem a Marielle em metrô de Buenos Aires Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 17:01 | Atualizado 11/03/2021 17:54

Rio - A vereadora Marielle Franco, assassinada em março de 2018 junto com o motorista Anderson Gomes, irá receber no dia 14 deste mês, uma homenagem no metrô de Buenos Aires. A estação "Rio de Janeiro" ganhará uma placa escrito: Em memória de Marielle Franco (1979 - 2018). Vereadora do Rio de Janeiro, defensora dos Direitos Humanos e da comunidade LGBTQIA +."

O dia escolhido para a instalação da placa é quando a morte da vereadora completa três anos. Na homenagem será possível ver um QR Code, onde passageiros poderão acessar um texto contando a história de Marielle.

Em 2018, Buenos Aires também homenageou a vereadora com outra placa também no metrô. Ao lado da estação "Rio de Janeiro" escreveram "Marielle Franco". No mesmo ano, pessoas também foram às ruas gritar por justiça.