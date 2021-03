Ação no morro da Serrinha, em Madureira, Zona Norte do Rio Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por Natasha Amaral

Publicado 11/03/2021 18:54

Rio - Um monitoramento realizado pela Rede de Observatórios da Segurança mostrou uma escalada nas mortes decorrentes de ação de agentes do Estado. De acordo com o estudo, houve um aumento de 161% nas mortes em ações policiais – 47 pessoas entre janeiro e fevereiro, enquanto em novembro e dezembro de 2020 apenas 18. O crescimento alarmante segue em desencontro com a medida de junho de 2020, quando o Supremo Tribunal Federal (STF) validou a decisão do ministro Edson Fachin e restringiu a realização de operações policiais em comunidades do Rio durante o período da pandemia de covid-19

Os dados revelam um retorno ao padrão das mortes antes da pandemia. Ainda assim, entre janeiro e fevereiro do ano passado, com Wilson Witzel e seu sistema de "tiro na cabecinha", o município teve menos operações (93) e menos letalidade (39 mortes). No entanto, segundo o monitoramento atual, uma das evidências mais chocantes do novo patamar de atuação policial é o registro de chacinas (três mortes ou mais em um único evento). No último bimestre, foram registradas 139 operações e nove chacinas.

Para Silvia Ramos, cientista social e coordenadora da Rede de Observatórios de Segurança, falta inteligência por trás das ações. "Foram nove chacinas. Isso é um triste recorde para a polícia do Rio de Janeiro. Enquanto isso, traficantes e milicianos aumentam o poder de mando em áreas em todo o estado. A policia mata, os moradores ficam debaixo de tiroteios e os traficantes se armam mais depois de cada operação. Tem muito tiroteio, muita morte e pouca inteligência".

86% dos mortos pela polícia são negros



Em dezembro do ano passado, a Rede de Observatórios da Segurança lançou o relatório A cor da violência polícia: a bala não erra o alvo. O estudo trouxe dados sobre a cor dos mortos em ações policiais nos cinco estados em que a Rede atua: Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. No Rio de Janeiro, 86% dos que morreram em ações policiais eram negros.