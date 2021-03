Equipamento evita em 60% internações nas UTIs por covid-19 Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/03/2021 18:45

Rio - Um projeto de lei que autoriza a utilização do capacete Elmo no tratamento de pacientes com covid-19 em hospitais estaduais e de campanha foi aprovado nesta quinta-feira pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj). De acordo com a infectologista Tânia Vergara, o equipamento é um concentrador de oxigênio que reduz o risco de ser intubado.



Segundo a Alerj, o capacete Elmo é um mecanismo de respiração artificial que pode diminuir em até 60% a necessidade de intubação em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs). A tecnologia, criada e produzida por pesquisadores do Ceará, tem aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Publicidade

O projeto de lei foi aprovado com urgência pela Alerj, que incluiu na proposta que a aquisição do capacete Elmo deve ser feita com recursos do SUS.



"Esse capacete tem eficácia comprovada no Ceará e também em Manaus. Com certeza poderá ser um grande instrumento para salvar vidas e ajudar no trabalho dos profissionais da saúde. Agora confiamos na sensibilidade do governador para que possa sancionar o quanto antes a lei", afirma o deputado Anderson Alexandre, autor do projeto.



Ainda segundo a pasta, utilizando um mecanismo de respiração artificial não invasivo, o capacete Elmo pode ser aplicado em pacientes considerados de baixa e média complexidade. Com isso, além de desafogar os leitos de UTI, evita efeitos decorrentes da intubação, como a sedação por longo tempo e o uso de medicamentos que prolongam o período de recuperação dos pacientes.