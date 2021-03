Danilo e o filho foram mortos nesta quarta-feira (10) Raphael Lima / Portal dos Procurados

Rio - O Portal dos Procurados divulgou, nesta quinta-feira, um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar à identificação e prisão dos envolvidos na morte do vereador de Duque de Caxias Danilo Francisco da Silva , o "Danilo do Mercado", de 54 anos.

Danilo e o filho dele, Gabriel Francisco Gomes da Silva, de 25 anos, foram encontrados mortos nesta quarta-feira (10). O assassinato a tiros aconteceu na Praça Jardim Primavera, nas imediações da Alameda Américo Campos, em Caxias, na Baixada Fluminense. Os criminosos abriram fogo e fugiram em seguida.



De acordo com a Polícia Civil, o parlamentar era investigado pela DHBF em inquéritos que apuravam crimes de homicídios, formação de milícia e grupo de extermínio, grilagem de terras, extorsão e ameaça.



Agentes da especializada estiveram no local, fizeram perícia e buscam em imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas, que ajudem a identificar a autoria do crime. Desde 2018, já contabilizando o caso de Danilo do Mercado, são pelo menos 24 políticos assassinados no estado do Rio de Janeiro.