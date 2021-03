idosos de 75 anos serão vacinados na próxima semana Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 09:07 | Atualizado 12/03/2021 12:11

Rio - O secretário municipal de Saúde do Rio, Daniel Soranz, disse nesta sexta-feira (12) que a vinda de pessoas de outros municípios para a capital pode ter sido um dos fatores que levou a Prefeitura a suspender a vacinação para idosos com 75 anos. Outra razão apontada pelo chefe da pasta para a interrupção do calendário foi o fato de o Ministério da Saúde, de acordo com Soranz, ter diminuído o número de doses que estava previsto para o município. "Com a redução e o aumento da demanda, a gente precisou interromper", disse o secretário.

Soranz afirmou ainda que os idosos de 75 devem ser vacinados a partir da próxima semana, mas não divulgou data, porque dependerá do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde. Nos últimos dias a capital aplicou 38 mil doses da vacina, 13 mil doses a mais do que estava programado. Soranz explicou que, 10% das 460 mil doses já aplicadas no Rio foram aplicadas para moradores de outros municípios. Segundo o secretário, 5 mil pessoas de Duque de Caxias, 4 mil pessoas de Nova Iguaçu e 3 mil de Niterói vieram se vacinar no Rio.

Publicidade

"É muito raro, muito difícil, colocar uma barreira de acesso para o município X ou Y", disse ele.



Ainda não há previsão para a chegada das novas doses da vacina, segundo o próprio secretário. Soranz garantiu que tem estoque suficiente para a a segunda dose da vacina e a primeira para idosos acima de 76 anos que ainda não foram vacinados.

Publicidade

"É muito ruim ter que adiar pra semana que vem a imunização dos idosos de 75 anos. A gente suspendeu porque não há doses para garantir toda a vacinação desses idosos".

O secretário defende a criação de um calendário de imunização para a Região Metropolitana, para reduzir a migração de pessoas de outros municípios em cidades que recebem um número maior de doses da vacina.

Publicidade

"A vacina é do SUS. É muito difícil você proibir as pessoas de serem imunizadas em outras cidades. O mais importante é que seja feito um cálculo das doses e montem um calendário para a Região Metropolitana".