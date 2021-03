Ericlys Loch tem mais de quinze anotações relacionadas a estelionato Reprodução/ Facebook

Publicado 12/03/2021 11:12 | Atualizado 12/03/2021 11:14

Rio - Um jovem estelionatário de 22 anos foi preso após confessar ter ludibriado o idoso de quem alugava um quarto em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Ericlys Joares Loch acumulava quinze anotações por crimes patrimoniais em cidades do Mato Grosso. Dessa vez, o homem foi preso por simular depósito bancário ao seu inquilino. O proprietário do apartamento procurou a polícia após se sentir ludibriado pelo jovem.

Ericlys teria fraudado o documento de transação bancária, montando o comprovante ou manipulando o sistema da instituição financeira.



A vítima de 62 anos disse em depoimento que alugou o quarto para Ericlys no dia 25 de fevereiro por R$ 1.600. Na ocasião, o rapaz já teria simulado uma transferência bancária no valor do aluguel. Dias depois, o idoso avisou que o dinheiro não havia caído na conta e o rapaz disse que iria procurar saber no banco o que acontecera.



O jovem simulou outros três depósitos. O inquilino decidiu acionar a Polícia Militar que levou o jovem para a 13ª DP (Ipanema na quarta-feira (10). Ericlys confessou saber que não havia saldo em sua conta e ter agido para "ludibriar" o idoso. O jovem foi autuado em flagrante por estelionato e teve a prisão convertida em preventiva.

Ericlys responde por já ter aplicado fraude bancária em quatro vítimas.