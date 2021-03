Rio de Janeiro voltou a ter fila por leito de UTI para covid-19 Reprodução

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 15:51 | Atualizado 12/03/2021 17:47

Rio - O estado do Rio de Janeiro registrou novo número na fila de pedidos de leito de UTI para covid-19. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), nesta sexta-feira (12), estão registrados 36 pedidos de transferência para leitos de UTI, e nenhuma solicitação para leitos de enfermaria destinados a pacientes covid-19. Já no município do Rio, de acordo com dados do Painel Rio Covid-19, 32 pessoas aguardam por um leito de UTI na rede SUS. A Defensoria Pública e o Ministério Público do Rio de Janeiro pedem que sejam cumpridas as medidas restritivas impostas pelo governo estadual e municipal.

A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado do Rio é de 73%, segundo o Painel Coronavírus, e a de enfermaria é de 52,6%. A SES informou que a média do tempo de espera por uma vaga em UTI é de três horas e em enfermaria, de duas horas.

"A Central Estadual de Regulação (CER) ressalta que essa fila é dinâmica, ou seja, ao mesmo tempo em que entram registros de pacientes, saem os que já foram regulados para transferência", informou a SES, em nota.

São 40 vagas de CTI, no Hospital Municipal Che Guevara, em Maricá; 20 leitos no Hospital Municipal Oceânico de Niterói, sendo 10 de enfermaria e 10 de CTI; e outros 33 leitos de CTI no Hospital Zilda Arns, em Volta Redonda, este último com previsão de abertura na próxima segunda-feira. Dos 33 novos leitos de UTI abertos no Zilda Arns, 19 correspondem a leitos de enfermaria da unidade transformados em CTI.

Na cidade do Rio, segundo o Painel Rio Covid-19, a taxa de ocupação operacional de leitos de UTI é de 85% e são, no total, 1.061 pessoas hospitalizadas pela doença. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não informou o tempo de espera por uma vaga em UTI na rede SUS.

Medidas do MPRJ e da Defensoria Pública

O Ministério Público Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva da Saúde da Capital, atua pela ação civil pública de número 0081477-42.2020.8.19.0001, em conjunto com a Defensoria Pública, "em que vem postulando o cumprimento do plano de contingência estabelecido pelos próprios gestores e sua constante atualização". O MPRJ, além do processo judicial, também informou que mantém diálogo permanente com as Secretarias de Estado e Municipal de Saúde, além de outros órgãos de controle.

"O monitoramento das taxas de ocupação hospitalar e operacional indicam um crescimento recente no número de leitos ocupados, o que se agrava pelo quantitativo de leitos impedidos, aqueles que embora existentes não estão em condições de utilização".

De acordo com o MPRJ, há 31 leitos UTI Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) adulto disponíveis e 88 leitos impedidos. Destes 88 leitos impedidos, 65 são da rede hospitalar federal, sem previsão de liberação ao longo do mês de março.

"Em relação aos impedimentos, mostra-se urgente a recomposição de quadros de recursos humanos, como médicos e enfermeiros, insumos assim como agilidade na reforma e manutenção de espaços hospitalares que hoje se encontram indisponíveis para ocupação. Identificamos, ainda, uma necessidade constante de aperfeiçoamento da qualidade da informação gerada nas unidades hospitalares, a fim de permitir um retrato fidedigno e atual da oferta e demanda de leitos, evitando inconsistências na leitura dos dados. Em tempos de escassez e aumento de demanda, todos os fluxos de assistência e comunicação devem funcionar da melhor forma possível, evitando desperdícios e demoras injustificadas que custarão vidas. Há uma reunião agendada para a próxima segunda-feira, oportunidade em que os diversos aspectos serão discutidos", informou o MPRJ, em nota.

Casos de covid-19 no Rio

O estado do Rio, no momento, contabiliza 2.094 casos confirmados de covid-19 e 190 óbitos, com 642 recuperados da doença.

De acordo com dados do Painel Rio Covid-19, o município tem, nesta sexta-feira, 607 casos confirmados de covid-19, 62 óbitos pela doença e 132 casos graves SRAG. Desde o início da pandemia, o Rio já contabilizou 211.682 casos, 44.109 casos graves SRAG e 19.269 óbitos.