Colégio Militar em Volta Redonda, no prédio do antigo CIEP 403 Maria de Lourdes Giovanetti, no bairro Açude Reprodução/ Internet

Por O Dia

Publicado 12/03/2021 16:27

Rio - Os colégios do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) começarão, na próxima segunda-feira (15/03), as aulas do período letivo de 2021, de forma remota. As unidades de Miguel Pereira e Volta Redonda recebem 60 alunos novos, cada uma, para as turmas de 1º ano do Ensino Médio.

Segundo o CBMERJ, as aulas ocorrerão de forma remota no Ambiente Virtual de Aprendizagem do Corpo de Bombeiros (AVA CBMERJ) e serão complementadas por reuniões e apoios virtuais aos estudantes e responsáveis.

Publicidade

"Contamos com a experiência técnica dos militares e dos professores da Secretaria de Estado de Educação (Seeduc) para promover ensino a distância inovador e de qualidade. Haverá aulas síncronas (ao vivo) e assíncronas (gravadas) no ambiente virtual da corporação, além de outras plataformas e aplicativos, sempre focados no acompanhamento dos alunos", informou o coronel Marcus Belchior, da Diretoria Geral de Ensino e Instrução (DGEI) do CBMERJ.

Aulas em Volta Redonda atrasadas por falta de professores

Publicidade

No Colégio do Corpo de Bombeiros Militar de Volta Redonda, localizado no bairro de Açude, o ano letivo estava previsto para iniciar em 22 de fevereiro. Porém, as aulas foram suspensas devido à falta de professores para a turma do 1º ano do Ensino médio. Moradores do bairro Açude chegaram a se mobilizar para que a escola não fosse fechada.

De acordo com o convênio entre Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, Prefeitura de Volta Redonda e Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, a Seeduc ficou responsável por ceder professores para as aulas do primeiro ano para os alunos aprovados no processo seletivo 2021.

Publicidade

Por conta disso, os 11 professores que já atuam na escola não iniciaram o ano letivo através do ensino remoto, no dia 22, como forma de protesto pela não cessão dos educadores.

No dia 24, o secretário de Estado de Educação, Comte Bittencourt, afirmou em entrevista para uma rádio local, que o Colégio Militar de Volta Redonda não seria fechado. “O Governador Cláudio Castro tem todo o compromisso com a educação do Rio de Janeiro. Então não há nenhuma chance da Escola do Corpo de Bombeiros de Volta Redonda ter descontinuidade”, disse o secretário.