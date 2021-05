Vereador Fábio Nunes Maia (DC) Divulgação

Publicado 06/05/2021 12:15

A Câmara de Vereadores de Porto Real aprovou uma indicação importante de autoria do vereador Fábio Nunes Maia (DC), na quarta-feira (5), durante a 20ª sessão ordinária legislativa. No documento, que será encaminhado ao Chefe do Executivo, o autor solicita que seja estudada, em parceria com o Governo do Estado, a possibilidade de implantação de uma unidade de Corpo de Bombeiros no município de Porto Real.

Em sua justificativa, Maia destaca a importância da corporação para o município. “A unidade mais próxima fica a, aproximadamente, 22 km da nossa cidade. Sabe-se que, em uma ocasião de emergência, a rapidez e agilidade na prestação do socorro são diferenciais importantes para que vidas sejam preservadas. A implantação desta unidade irá proporcionar um atendimento mais eficaz aos nossos munícipes, encurtando o tempo de espera por socorro nas futuras ocorrências e evitando que gravidades ainda maiores ou até perdas irreversíveis aconteçam”, declarou ele.

O vereador relembrou algumas ocorrências que deixaram de ser atendidas com êxito no passado, como por exemplo, o incêndio ocorrido em 2019, em uma residência localizada no centro da cidade de propriedade de uma comerciante local, que perdeu grande parte do seu imóvel por não ter recebido o socorro em tempo hábil, uma vez que os militares do Corpo de Bombeiros da cidade vizinha só chegaram ao local depois do fogo ter consumido quase tudo.

Outro fator importante levantado pelo vereador foi o desenvolvimento local. “A implantação de uma unidade do Corpo de Bombeiros vai gerar mais segurança aos munícipes, às empresas e seus funcionários, além de abrir portas para que outras empresas venham se instalar na cidade. É preciso pensar no desenvolvimento local. Hoje, já temos um tráfego diário de carretas que transportam produtos químicos e diversos materiais de fácil combustão na localidade. Em caso de acidente, todos esses públicos seriam facilmente atendidos se existisse uma unidade na cidade”, finalizou.