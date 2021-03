Por O Dia

Rio - A Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher (SPM-Rio) lançará, no próximo sábado (13/03), o Projeto Mulher Cidadã na Vila Olímpica de Nunes, em Acari, na Zona Norte do Rio. O projeto, em parceira com a Secretaria Municipal de Esportes, é uma iniciativa para aproximar mulheres enquanto trocam conhecimento, além de divulgar os serviços da SPM-Rio em diferentes territórios da cidade.

Segundo a Subprefeitura da Zona Norte, a finalidade do projeto é conectar mulheres que desejam compartilhar seus conhecimentos com outras mulheres, de forma voluntária, criando uma rede de trocas e aprendizado. Todas as oficinas a serem realizadas terão ênfase na cidadania da mulher. Até o momento, mais de 130 voluntárias se inscreveram na chamada feita pela Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher.

A primeira oficina realizada na Vila Olímpica Clara Nunes, no dia 13, será de Fotografia de Celular para Empreendedoras, com a voluntária Ana Bia Novais. Segundo a subprefeitura, as próximas oficinas programadas são: Noções básicas de empreendedorismo, Reaproveitamento de alimentos, Orientação para mães de filhos autistas; Meditação e Horta Vertical.

Além das oficinas, haverá treinamentos para as equipes dos locais que sediarão o projeto envolvendo a pauta de gênero e as diretrizes para encaminhamento da mulher vítima de violência.

"Queremos impulsionar a cidadania e a troca de conhecimentos entres mulheres, além de fortalecer a rede de apoio às mulheres que sofrem violências, sensibilizando e capacitando profissionais dos mais diversos equipamentos públicos para reconhecer e encaminhar essas situações para o nossos serviços de atendimento e acolhimento", afirma Joyce Trindade, secretária Especial de Políticas e Promoção da Mulher.

Neste primeiro momento, as inscrições serão realizadas na própria Vila Olímpica para um número restrito de mulheres por oficina, devido à pandemia da covid-19. As interessadas devem manifestar desejo a equipe da Vila, deixar seu contato e uma articuladora da Secretaria Especial de Políticas e Promoção da Mulher entrará em contato para tirar as dúvidas sobre a oficina.

"É um prazer para a Secretaria de Esportes ter o projeto Mulher Cidadã dentro da nossa Vila Olímpica. Eu tenho certeza que será um grande trabalho e estamos à disposição para ajudar qualquer outra iniciativa que seja em benefício das mulheres da nossa cidade", ressalta Guilherme Schleder, secretário de Esportes.

O projeto também será realizado em outras regiões, com o segundo local confirmado na Zona Oeste.