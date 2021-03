Por O Dia

Publicado 15/03/2021 00:00

A segunda fase do ensino presencial na rede municipal de Educação do Rio começará, na próxima quarta-feira, com mais 242 unidades escolares sendo abertas para os estudantes. Além de turmas de pré-escola, 1º e 2º ano, passarão a ter aulas presenciais alunos do 3º ao 5º Ano, 6º Ano Carioca, 9º Ano e Carioca II.

Desde o início do ano letivo, no dia 8, os estudantes da Rede Municipal podem conferir as videoaulas elaboradas e apresentadas por professores da Rede Municipal. O Rioeduca na TV vai ao ar pelo sinal aberto da TV Escola (canal 2.3) e também pela TV fechada: NET/Claro (canal 15), Claro TV (canal 8), Oi TV (canal 25), Sky (canal 21) e Vivo (canal 7).

As videoaulas de Rioeduca na TV também ficam disponíveis no canal da MultiRio no YouTube (www.youtube.com/multiriosme). Além disso, no Portal MultiRio, uma área especial (http://multi.rio/rioeducanatv) reúne informações sobre o Rioeduca na TV, como a programação, e conteúdos relacionados.

A SME disponibiliza o aplicativo Rioeduca em casa, que pode ser baixado em smartphones dos estudantes e responsáveis, disponível para IOS e Android. O acesso é gratuito, pois a SME está pagando pelos dados de internet para os alunos. Estudantes que não têm equipamentos para acessar a internet ou morem em áreas sem cobertura, vão receber material didático extra impresso e, frequentemente, irão às escolas deixar as atividades didáticas.

Caso o aluno tenha alguma dúvida, ela será respondida na próxima vez em que ele for à escola buscar suas atividades didáticas.

No site da prefeitura (prefeitura.rio) é possível consultar a lista de todas escolas que reabrem.