Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:51

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, deu um recado direto ao Ministério da Saúde nesta segunda-feira (15), via Twitter. Com o calendário de vacinação interrompido na cidade por falta de doses, Paes agradeceu ao governador de São Paulo, João Doria, pela entrega de 3,3 milhões de doses do Instituto Butantan aos estados, e disse torcer para que o Ministério "não fique estocando e distribua logo essas doses".

"Nosso agradecimento ao governador João Doria. Só espero que o Ministério da Saúde não fique estocando e distribua logo essas doses. Cada dia de espera salvamos menos vidas. O Rio aguarda ansiosamente!", escreveu o prefeito. O governador paulista anunciou a entrega de 3,3 milhões de doses da vacina para o Ministério da Saúde nesta segunda-feira (15). Na quarta-feira (17), segundo Doria, serão mais 2 milhões de doses. Ao todo, 5,300 milhões de doses serão entregues ao governo federal, para que faça a distribuição proporcional aos 26 estados e ao Distrito Federal.

Nosso agradecimento ao governador @jdoriajr. Só espero que o ministério da saúde não fique estocando e distribuia logo essas doses. Cada dia de espera salvamos menos vidas. O Rio aguarda ansiosamente! https://t.co/7RmlAUdcbh — Eduardo Paes (@eduardopaes) March 15, 2021

Na noite da última quinta-feira, o prefeito Eduardo Paes anunciou a suspensão do cronograma de vacinação por falta de doses na capital. O Rio abriria, esta semana, a imunização para pessoas de 75 e 74 anos. Mas sem a chegada de novas remessas, o município segue vacinando apenas a segunda dose e idosos com 76 anos ou mais. Paes disse que novos lotes devem chegar terça ou quarta-feira, mas não deu previsão exata.