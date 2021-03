Governo do Estado e Le Cordon Bleu selecionam 25 bolsistas para estudar no renomado instituto internacional de culinária DIVULGAÇÃO

Frango Poché Sauce Suprême e Torta de Maçã. Esse é um tradicional menu da culinária francesa, que garantiu a concessão de bolsas de estudos para 25 candidatos na renomada escola de gastronomia: Le Cordon Bleu. O número de vagas foi o maior já ofertado pelo instituto e o Governo do Estado, por meio da parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), órgão vinculado à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Entre os aprovados está Estefani da Silva, de 35 anos, moradora de Bangu e que concorreu com mais de 1.300 candidatos.

O processo seletivo contou com três fases: sorteio, prova objetiva de português e matemática, e um teste de habilitação específica. A terceira e última fase do processo seletivo aconteceu na sede da Le Cordon Bleu em Botafogo, na Zona Sul.

Desta vez, Estefani não bateu na trave. Participando pela segunda vez do processo seletivo da Faetec/Le Cordon Bleu, ela conquistou a bolsa de 100% e realizará seu sonho de ter uma formação na área de gastronomia. Quando descobriu que a Le Cordon Bleu poderia ser o passaporte para uma nova vida, pesquisou tudo a respeito. Estudou sobre a escola, assistiu a filmes que retratavam o instituto de culinária e acompanhou de perto todos os processos seletivos abertos pela Faetec até ter a sua chance de se candidatar.

"Na primeira seleção, cheguei até ser classificada para a prova objetiva. Mas não passei para a última fase. Desta vez, era a minha última chance de mudar a história da minha vida e da minha família (Ela se refere ao limite de idade - um dos pré-requisitos do edital). Na área da gastronomia, já trabalhei com a alimentação em creche, cozinha industrial, buffet. Mas em nenhum desses lugares, eu conseguiria evoluir. Sem essa formação, não tem como deslanchar na carreira", conta ela.

A carioca de 35 anos fala ainda das suas expectativas no curso. "Gosto muito de alimentação efetiva (receita caseira), mas preciso da técnica, de aprimoramento. O meu foco é trabalhar com alimentação infantil e preparar refeições que atendam às pessoas com intolerância a lactose e glúten."

O Teste de Habilidade Específica aplicado aos concorrentes contou com a preparação de pratos de Pâtisserie e Cuisine. Todos os 25 selecionados ganharam o curso de Educação Profissional — Cordon Tec, com a cobertura de 100% dos custos educacionais.

Com duração de 12 meses, a formação fornece habilidades e conhecimentos necessários para que o profissional desenvolva competências tanto na cozinha quanto na confeitaria.

"O resultado desse processo seletivo foi emocionante para nós. É uma alegria ver que a Faetec e a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação estão cumprindo com a sua missão de incluir o cidadão no mercado de trabalho através de cursos de qualificação profissional e técnico. Que possamos ofertar cada vez mais essas oportunidades. Para mim, todos eles já são vencedores e tenho certeza de que saíram desse curso direto para o mercado de trabalho", salientou o presidente da fundação, João Carrilho.

O Cordon Tec tem carga horária de 800 horas e ensina técnicas de pâtisserie, cuisine, boulangerie e serviço de salão. O estudante recebe as mesmas técnicas dos cursos clássicos da Escola Culinária, com a oportunidade de realizar estágio supervisionado no restaurante-escola e no café-confeitaria.

Para o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, a parceria com o Instituto Le Cordon Bleu propicia a perspectiva de dias melhores para esses jovens.

"Esse é o momento que a gente se sente realizado por alavancar a economia do estado e por gerar oportunidade para quem tem menos espaço dentro do mercado de trabalho. Que, futuramente, esses jovens possam transmitir a mensagem de que vale a pena se dedicar aos estudos e de que há oportunidade para aqueles que muito trabalham", comemora Dr. Serginho.