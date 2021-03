Projeto Cine Rua Paciência Cultural oferece curso gratuito de audiovisual para moradores da Zona Oeste como forma de combater a violência DIVULGAÇÃO

Publicado 17/03/2021 00:00

Alô, Zona Oeste! Os amantes da sétima arte podem comemorar, pois podem surgir novos talentos na região. Isso porque estão sendo realizadas, de forma on-line, as oficinas de cinema do projeto Cine Rua Paciência Cultural.

A proposta veio de uma primeira experiência de ação audiovisual no bairro da Paciência, realizada em outubro de 2012, onde moradores puderam assistir a exibição de diversos filmes gratuitamente. A partir daí, a ideia se ampliou. Com equipamentos de baixo custo e apoio de diversos especialistas na área, jovens se uniram, pesquisaram, criaram roteiros, elaboraram cenários e saíram às ruas para descobrir as possibilidades dentro do cinema.

"Após algumas edições financiadas por pequenos investidores e anos sem realização, por entendermos ser um projeto de grande importância no cenário local, com muita alegria, informamos a realização de mais uma edição do projeto, dessa vez em um novo formato: com encontros virtuais de oficinas de cinema e exibição de filmes e um encontro presencial com palestras, entregas de certificados e brindes, e exibição de um filme. Totalmente gratuitos", explica Paulo Gomes, coordenador geral do projeto.

Por ser um dos bairros mais carentes do Rio e um dos que sofre maior ausência do poder público, esse trabalho se mostra um importante instrumento de transformação social e combate a violência urbana, que dizima diariamente os jovens negros e negras, possibilitando para muitos oportunidade de mudança de paradigma e inserção social.

Com o Cine Rua, há a possibilidade de oferecer diretamente aulas virtuais totalmente gratuitas de 10 oficinas do audiovisual com profissionais consagrados no cenário nacional, para 50 pessoas, realizar o Encontro de Encerramento Presencial para até 100 pessoas, no bairro da Paciência, com alunos, monitores, convidados, equipe e imprensa, com distribuição de camisas, máscaras, brindes e material de higiene, totalmente gratuitos, disponibilizar 11 filmes de cineastas brasileiros, entre as aulas on-line e o Evento de Encerramento e produzir um documentário de até 20 minutos sobre as vertentes das manifestações da Cultura Afro Brasileira no local.

"Com contato com profissionais renomados e a exibição das diversas obras cinematográficas com diferentes visões e ilimitadas formas de se fazer cinema, acreditamos que esse projeto tem o potencial de incentivar os jovens a se reconhecer como representantes de um novo movimento estético, social e político, desenvolvendo um olhar mais crítico e apurado, formando público consumidor, estimulando culturalmente uma nova geração de profissionais fomentadores de novas linguagens e possivelmente, novos cineastas", finaliza.

