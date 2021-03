Leitos Divulgação

Por Aline Cavalcante

Publicado 16/03/2021 18:30 | Atualizado 16/03/2021 18:33

Rio - Segundo o Censo Hospitalar da Prefeitura do Rio 1.242 leitos de covid do município estão ocupados. Um dado que chama a atenção é que a região que mais oferta leitos é a Zona Norte, com 1.159 vagas. Mas, apesar de estar em primeiro lugar no ranking, a média é de aproximadamente 2.282 leitos por pessoa. Já a Zona Sul é a que menos tem leitos, 92, e a que mais tem leitos impedidos: 31%. Segundo a prefeitura, atualmente, a cidade tem 108 pessoas aguardando por uma vaga em leitos de hospitais públicos.



Depois da Zona Norte, a Zona Oeste é a região da capital fluminense que mais tem leitos de covid. São 155 leitos ofertados, sendo 21 impedidos, o que representa 13%. A região é a que mais tem casos confirmados e de óbitos no ranking de casos por bairro.



Já na região Central são 106 leitos, dos quais 10 estão impedidos. Um percentual de 9%. A Zona Norte tem 15% dos leitos para covid impedidos, o que corresponde a 175 leitos.

A Zona Norte é também a região que concentra o maior número de unidades para atender pacientes com covid: 17. Em seguida vem a Zona Oeste com cinco, Zona Sul com quatro e Região Central com duas unidades.



Aumenta o número de internações



Segundo o monitoramento da Secretaria Municipal de Saúde, a taxa de ocupação de leitos está em 67%. O estado do Rio de Janeiro já havia batido recorde de pedidos de internação para o tratamento de covid-19 em leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), no fim de semana. Ao todo, foram 344 solicitações e a fila de espera chegou a 232 pacientes.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, nesta terça-feira (16) a taxa de ocupação para leitos de UTI estava em 81,4%, e de enfermarias, 62,4%. A mediana do tempo aumentou uma hora, em relação ao dia anterior. A espera entre a inclusão da solicitação no sistema e a regulação do leito para enfermaria é de três horas; e de cinco horas para UTI.



Listagem de leitos de covid divididos por região:



ZONA NORTE



Hospital Municipal Jesus - 25 leitos (12 impedidos)

Hospital Universitário Pedro Ernesto - 67 leitos (16 impedidos)

Hospital Federal do Andaraí - 80 leitos (14 impedidos)

Hospital Providência de Deus - 52 leitos (41 impedidos)

Hospital Municipal da Piedade - 10 leitos

Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto - 10 leitos (1 impedido)

Hospital Estadual Getúlio Vargas - 25 leitos (2 impedidos)

Hospital Estadual Carlos Chagas - 35 leitos

Hospital Universitário Clementino Fraga Fiho - 60 leitos (28 impedidos)

INI Fiocruz - 173 leitos (9 impedidos)

Hospital Municipal Francisco Silva Teles - 8 leitos (1 impedido)

Hospital Federal Gafrée e Guinle - 18 leitos (7 impedidos)

Hospital Municipal Salgado Filho - 50 leitos (22 impedidos)

Hospital Martagão Gesteira - 7 leitos (1 impedido)

Hospital Estadual de Anchieta 71 leitos (11 impedidos)

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - 400 leitos

Hospital Evandro Freire - 68 leitos (10 impedidos)



REGIÃO CENTRAL



Hospital dos Servidores - 28 leitos

Hospital Municipal Souza Aguiar - 78 leitos (10 impedidos)



ZONA SUL



Hospital Municipal Miguel Couto - 18 leitos (12 impedidos)

Hospital Municipal Rocha Maia - 3 leitos

Hospital Federal da Lagoa - 36 leitos (17 impedidos)

CER Leblon - 35 leitos



ZONA OESTE

Hospital Municipal Lourenço Jorge - 25 leitos (15 impedidos)

Hospital Municipal Rocha Faria - 21 leitos

Hospital Federal Cardoso Fontes - 17 leitos

Hospital Municipal Albert Schweitzer - 60 leitos (6 impedidos)

Hospital Municipal Pedro II - 32 leitos



*Colaborou Yuri Eiras