Armamento apreendido com passageira que veio de Florianópolis para o Rio de Janeiro

Publicado 17/03/2021 07:08 | Atualizado 17/03/2021 09:21

Rio - Policiais militares do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) apreenderam, na noite desta terça-feira (16), na Rodoviária do Rio, na Zona Portuária, um fuzil AR-10. O armamento estava com uma passageira que tinha acabado de desembarcar na cidade, vindo de Florianópolis, no sul do país.

A Polícia Militar disse que a mulher confessou que receberia cerca de R$ 1 mil pelo transporte do fuzil. Ela não revelou o destino final da arma. Ela foi indiciada na lei do desarmamento e pode responder por porte ilegal de arma de fogo.

Além do armamento, os policiais ainda apreenderam carregadores, munições e uma luneta de precisão.

De acordo com os policiais, um fuzil como o AR-10 é comercializado por cerca de R$ 30 mil no mercado negro.