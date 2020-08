Rio - A passageira Patrícia Castro, de 35 anos permanece no CTI, em estado muito grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, como informado no boletim deste domingo da Secretaria Municipal de Saúde. A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA de Madureira, depois transferida para a unidade hospitalar. Ela foi baleada na noite desta sexta-feira, em um assalto a um ônibus da linha 790 (Cascadura x Campo Grande), na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, Zona Norte do Rio

Três homens entraram no ônibus e anunciaram um assalto aos passageiros e Patrícia foi atingida no pescoço. Segundo a Polícia Militar, equipes do 9°BPM (Rocha Miranda) observaram os três "em atitude suspeita" descendo do ônibus na Rua Conselheiro Galvão. Durante a aproximação dos policiais, os criminosos atiraram e fugiram em direção à Comunidade do Cajueiro.

Ainda de acordo com a PM, os agentes não revidaram aos tiros e posteriormente foram informados de que uma mulher ferida deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.