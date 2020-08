Passageira é baleada em assalto a ônibus em Madureira; estado de saúde é muito grave

Rio - Uma mulher foi baleada na noite desta sexta-feira, em um assalto a um ônibus da linha 790 (Cascadura x Campo Grande), na Rua Conselheiro Galvão, em Madureira, Zona Norte do Rio. A passageira Patrícia Castro, de 35 anos permanece no CTI, em estado muito grave no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo. A vítima foi socorrida e encaminhada para a UPA de Madureira, depois transferida para a unidade hospitalar.

Três homens entraram no ônibus e anunciaram um assalto aos passageiros e Patrícia foi atingida no pescoço. Segundo a Polícia Militar, equipes do 9°BPM (Rocha Miranda) observaram os três "em atitude suspeita" descendo do ônibus na Rua Conselheiro Galvão. Durante a aproximação dos policiais, os criminosos atiraram e fugiram em direção à Comunidade do Cajueiro.

Ainda de acordo com a PM, os agentes não revidaram aos tiros e posteriormente foram informados de que uma mulher ferida deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região.

A ocorrência foi registrada na 29ª DP, mas a Civil ainda não deu retorno.