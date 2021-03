Segundo Cláudio Castro, SES descobriu as vagas escondidas durante vistorias em hospitais de diversas cidades Estefan Radovicz / Agência O Dia

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 15:06 | Atualizado 17/03/2021 15:09

Rio - A assessoria do governo do Estado do Rio confirmou, nesta quarta-feira, a informação de que municípios do Rio têm escondido leitos para evitar transferências de pacientes com covid-19. Segundo o governador do Rio em exercício, Cláudio Castro, a Secretaria Estadual de Saúde (SES) descobriu as vagas escondidas durante vistorias em hospitais de diversas cidades. O objetivo da pasta era encontrar novos leitos para pacientes que esperam por internação na rede pública.

Apesar da denúncia, Castro não especificou quais municípios estariam escondendo os leitos. Hoje, o estado do Rio tem nove cidades com a taxa de ocupação de leitos de UTI em 100%. Em todo o estado o índice de ocupação de leitos é de 81%.

Publicidade

Vacinação

A campanha de vacinação havia sido interrompida no estado do Rio desde a última sexta-feira, por falta de vacina. A retomada no calendário de vacinação iniciou nesta quarta-feira com a chegada de 96.660 doses da vacina do Instituto Butantan na cidade do Rop. Cerca de 345 mil doses serão distribuídas entre os outros 91 municípios do estado. Na capital, a remessa será parte do cronograma de vacinação retomado a partir desta quinta-feira, quando mulheres de 75 anos serão imunizadas. Na sexta, serão os homens de 75 anos.



A vacinação continua, nesta quarta, para idosos de 76 anos e para quem já pode tomar a segunda dose.